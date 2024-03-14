Batman 'Büyükşehir' mi oluyor? Belediye'den açıklama geldi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:14

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelasının ‘Büyükşehir’ kısmı sosyal medyada yapılan ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarının ardından perdeyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır” denildi.

Batman’da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı. Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu.

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı. Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.

"MOTİVASYON AMAÇLI"

Batman Belediyesi’nin tabela ile yaptığı açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz.

Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.

Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" denildi.