Batman'da HÜDA PAR adayıyla fotoğraf veren DEM Partili aday ihraç edildi

Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:12

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:13

Halkların Demokratik Partisi (DEM Parti) Batman İl Teşkilatı, HÜDA PAR adayıyla birlikte maç izlediğine ilişkin fotoğrafı ortaya çıkan Batman Belediye Eşbaşkan adayı Mehdi Öztüzün’ün partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Halk oylamamız büyük bir başarıyla sonuçlandıktan sonra Batman Belediye Eşbaşkan adayı olarak seçilen Mehdi Öztüzün beyanının aksine bir tutumun içine girmiştir. İl örgütümüz ve merkezi komisyonlarımızın tüm çözüm çabalarına rağmen bizim açımızdan kadın iradesinin yok sayılması ve eşbaşkanlık ilkemizin reddi anlamına gelen ‘Belediye Başkanı’ olma tutumunda ısrar etmiştir.

Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır. Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman’da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR Batman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile DEM Parti Batman Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün; 26 Şubat'ta Batman Petrolspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan maçı TFF 3. Lig maçını tribünde beraber izlemişti.

Maçtan çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HÜDA PAR’lı Ramanlı “Tribünler farklı renkleriyle güzeldirler. Kardeşliğin diğer adıdır tribün. Yarasasıyla, Vikingiyle her rengiyle bizimdir tribünler. Galibiyetler, mağlubiyetler gelir geçer, baki kalan kardeşliğimizdir azizler” açıklaması yapmıştı.