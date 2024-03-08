Batman’da güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Batman’da PTT hizmet binasında görevli güvenlik görevlisi kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:38
Batman’da güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
Abone Ol google-news

Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz kişi ile güvenlik görevlisi F.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


ATM haberleri Güvenlik görevlisi haberleri PTT haberleri

İlgili Haberler

Husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var!

Husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var!
İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!

İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralı var!
Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Hurda toplayıcısına bıçaklı saldırı: 2 şüpheli gözaltına alındı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'

Prof. Dr. Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı: 'Midemiz korkudan ağzımızda...'
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'

Son dakika... Özgür Özel'den Burcu Köksal'a yanıt: 'CHP'li belediyeler söz verecek...'
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!