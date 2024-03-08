Batman’da güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı
Batman’da PTT hizmet binasında görevli güvenlik görevlisi kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz kişi ile güvenlik görevlisi F.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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