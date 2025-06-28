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Batman'da acı olay: 13 yaşındaki çocuk çayda ölü bulundu!

Batman'da acı olay: 13 yaşındaki çocuk çayda ölü bulundu!

28.06.2025 08:11:00
Güncellenme:
DHA
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Batman'da acı olay: 13 yaşındaki çocuk çayda ölü bulundu!

Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Mehmet Nuri Sevim, Batman Çayı’nda boğulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde gece saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde evden ayrılan Mehmet Nuri Sevim’den (13) uzun süre haber alamayan ailesi, çabalarına rağmen ona ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, Mehmet Nuri’nin bedeni Batman Çayı’nda su yüzeyinde hareketsiz halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun, boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlgili Konular: #Çocuk #çay #batman #cansız beden

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