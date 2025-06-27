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Hayvan pazarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Hayvan pazarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

27.06.2025 09:19:00
Güncellenme:
DHA
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Hayvan pazarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Şanlıurfa'da 25 yaşındaki İbrahim Halil Yıldız, hayvan pazarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yoldan geçenler, hareketsiz ve kanlar içinde yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, adının İbrahim Halil Yıldız (25) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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