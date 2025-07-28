Batman'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Batman'daki Tilmerc Mahallesi’ndeki apartmanın 3’üncü katında ikamet eden Mukaddes Yaman (46) evinin camlarını silmek istedi. Camları sildiği sırada dengesini kaybeden Yaman, 3’üncü kattan düştü. Sert zemine düşen Yaman, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaman tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.