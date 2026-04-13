Batman'da kilolarca metamfetamin ele geçirildi

13.04.2026 10:06:00
Batman'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir araçta zulalanmış halde 24 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir çekici üzerinde bulunan araçlar kontrol edildi.

Yapılan aramada, araçlardan birinin tabanına gizlenmiş paketlenmiş un çuvalları içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu paketler içerisinde toplam 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

