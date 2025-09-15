Cumhuriyet Gazetesi Logo
Batman'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldürüldü

15.09.2025 09:37:00
DHA
Batman’ın Beşiri ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, uzun namlulu silahla hafif ticari araca düzenlenen saldırıda anne, baba ve 2 çocukları hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Image

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, “14.09.2025 günü saat 22:55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir hâlinde olan, M.Ş. isimli şahsın kullandığı araca; içerisinde eşi T.Ş., kızı E.Ş. ve oğlu A.Ş.’nin bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiştir. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılmış olup, güvenlik birimlerimizce olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanılmıştır. Gelişmelerden basın ve kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
CHP’li Karakoz bireysel silahlanmayı Meclis gündemine taşıdı
CHP’li Karakoz bireysel silahlanmayı Meclis gündemine taşıdı CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Türkiye’de resmi görevliler dışında kaç kişinin silah ruhsatı sahibi olduğu ve bu ruhsatlara kayıtlı kaç silahın olduğunu sordu.
Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek!
Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek! Bireysel silahlanma üzerinden oy devşirmek!