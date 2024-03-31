Batman'da 111 yaşındaki Cemile nine sandığa gitti!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:02

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:02

Doğu'daki 32 ilde olduğu gibi Sason'da da oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.

Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte Sason Aşağı Mahallesi'nde ikamet eden Cumhuriyetin kuruluşunun tanıklarından 7 çocuk ve 80’in üzerinde torunu bulunan 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'da torunlarının yardımıyla oy kullanacağı Sason Anadolu Lisesine giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sason'da 18 bin 890 seçmen için 98 sandık kuruldu. Sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.