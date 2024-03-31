Batman'da 111 yaşındaki Cemile nine sandığa gitti!
Sason'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 111 yaşındaki Cemile nine, torunlarının yardımıyla oyunu kullandı.
Doğu'daki 32 ilde olduğu gibi Sason'da da oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.
Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte Sason Aşağı Mahallesi'nde ikamet eden Cumhuriyetin kuruluşunun tanıklarından 7 çocuk ve 80’in üzerinde torunu bulunan 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'da torunlarının yardımıyla oy kullanacağı Sason Anadolu Lisesine giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.
Sason'da 18 bin 890 seçmen için 98 sandık kuruldu. Sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Oy haberleri oy kullanma haberleri sandık haberleri seçmen haberleri torun haberleri batman haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı