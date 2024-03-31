Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:18
Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bugün yapılan yerel seçimlerde Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.

 


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