Sivas'ta kadınlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti
Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.
Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.
210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Devlet Bahçeli oy kullandı
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!