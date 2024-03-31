Sivas'ta kadınlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:34

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:34

Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.