Sivas'ta kadınlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti

Sivas'ın Hafik ilçesi Yeniköy'de kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yöresel kıyafetleriyle sandık başına gitti.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:34
Sivas'ta kadınlar sandık başına yöresel kıyafetleriyle gitti
Abone Ol google-news

Hafik ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de kadınlar, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri yöresel kıyafetle oy verme işlemini gerçekleştirdi.

210 seçmenin bulunduğu ve yaş ortalamasının 60'ın üstünde olduğu köyde, seçmenlerin bazıları ellerindeki sopaları baston gibi kullanarak sandık başına geldi.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da oy kullandı: 'İki seçim bizi yordu'
Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak

Ahmet Aras: Bu seçim hesaplaşma olacak
Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti

Seçimin ilk kazananı o oldu... Muhtar adayı kazandığını ilan etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel son mitingini memleketinde yaptı: ‘İki elim Tayyip Bey’in yakasında’

Özgür Özel son mitingini memleketinde yaptı: ‘İki elim Tayyip Bey’in yakasında’
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Koç burcu yorumu
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz’e engel: 'TGRT’ye davet ettiler, yayına çıkarmadılar'

Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz’e engel: 'TGRT’ye davet ettiler, yayına çıkarmadılar'
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Türkiye'de kaç seçmen var?

Türkiye'de kaç seçmen var?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu