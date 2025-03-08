Batman’da 21 ton kaçak akaryakıt yakalandı!
Kentte durdurulan bir akaryakıt tankerinde 21 ton 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman-Kozluk Kars yolu üzerinde durdurulan bir tankerde arama yapıldı.
İhbar üzerine durdurulan tankerde yapılan kontrollerde 21 ton 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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