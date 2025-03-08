Batman’da 21 ton kaçak akaryakıt yakalandı!

Kentte durdurulan bir akaryakıt tankerinde 21 ton 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Batman’da 21 ton kaçak akaryakıt yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:05

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman-Kozluk Kars yolu üzerinde durdurulan bir tankerde arama yapıldı.

İhbar üzerine durdurulan tankerde yapılan kontrollerde 21 ton 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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