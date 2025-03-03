İzmir'de 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araca operasyon! 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi...
İzmir'de düzenlenen operasyonda 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Bu kapsamda 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: #Kaçak akaryakıt #İzmir
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