İzmir'de 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araca operasyon! 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi...

İzmir'de düzenlenen operasyonda 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'de 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araca operasyon! 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi...
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:20

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Bu kapsamda 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.


Etiketler: #Kaçak akaryakıt #İzmir

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