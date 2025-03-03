İzmir'de 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araca operasyon! 24 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi...

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:23

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Bu kapsamda 3 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 24 ton 350 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.