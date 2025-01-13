Batman'da 5 kaçak göçmen yakalandı!

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Batman'da 5 kaçak göçmen yakalandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:17

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine 2 TIR durduruldu.

Yapılan aramada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

 


Etiketler: #batman #göçmen #kaçak göçmen

İlgili Haberler

15'i çocuk... Çanakkale'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 36 kişi yakalandı

15'i çocuk... Çanakkale'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 36 kişi yakalandı
Bursa'da kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştırmışlar!

Bursa'da kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştırmışlar!
Çanakkale açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!

Çanakkale açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler