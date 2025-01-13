Batman'da 5 kaçak göçmen yakalandı!
Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 TIR'da yapılan aramada 5 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine 2 TIR durduruldu.
Yapılan aramada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #batman #göçmen #kaçak göçmen
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