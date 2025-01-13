Batman'da 5 kaçak göçmen yakalandı!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:17

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:17

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine 2 TIR durduruldu.

Yapılan aramada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 5 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Göçmen Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.