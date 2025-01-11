Çanakkale açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, 22'si çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:19

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.


Etiketler: #Ayvacık #göçmen #kaçak #sahil güvenlik

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