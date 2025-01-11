Çanakkale açıklarında onlarca kaçak göçmen yakalandı!
Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, 22'si çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Etiketler: #Ayvacık #göçmen #kaçak #sahil güvenlik
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