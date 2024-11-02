Batman’da aile vahşeti: Baba, oğlunu bıçakladı!
Batman’da psikiyatri hastası olduğu öğrenilen genç, babası tarafından bıçaklandı.
İddialara göre, psikiyatri hastası olan 25 yaşındaki V.Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası 57 yaşındaki U.Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında baba U.Ö., bıçakla oğlu V.Ö.’yü ayağından yaraladı.
Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
U.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #batman
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