Batman’da aile vahşeti: Baba, oğlunu bıçakladı!

Batman’da psikiyatri hastası olduğu öğrenilen genç, babası tarafından bıçaklandı.

Batman’da aile vahşeti: Baba, oğlunu bıçakladı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:53

İddialara göre, psikiyatri hastası olan 25 yaşındaki V.Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası 57 yaşındaki U.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında baba U.Ö., bıçakla oğlu V.Ö.’yü ayağından yaraladı.

Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

U.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #batman

İlgili Haberler

Batman'da yolcu otobüsü ile pikap çarpıştı: 6 yaralı

Batman'da yolcu otobüsü ile pikap çarpıştı: 6 yaralı
Batman'da 'puhu kuşu' yaralı halde bulundu

Batman'da 'puhu kuşu' yaralı halde bulundu
Batman'da ikinci ürün olarak yetiştiriliyor! 120 dönüm alana ekildi...

Batman'da ikinci ürün olarak yetiştiriliyor! 120 dönüm alana ekildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler