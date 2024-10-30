Batman'da 'puhu kuşu' yaralı halde bulundu

Batman’da yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi için Dicle Üniversitesi'ne sevk edildi.

Batman'da 'puhu kuşu' yaralı halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:53

Batman’da 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarlar sonucunda, yaralı halde bulunan bir puhu baykuşu ve bir bayağı doğan yetkililerce koruma altına alındı.

KORUMAYA ALINDILAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman İl Şube Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler tarafından ilk muayene ve tedavileri gerçekleştirilen kuşlar, tedavi sürecinin devamı için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.


Etiketler: #112 Acil #batman

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