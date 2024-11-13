Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Batman kent merkezinde akraba iki aile arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:35

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Etiketler: #aile #batman

İlgili Haberler

Batman'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı!

Batman'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı!
Batman'da 'küçükbaş hayvan hırsızlığına' 2 tutuklama

Batman'da 'küçükbaş hayvan hırsızlığına' 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler