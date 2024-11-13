Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Batman kent merkezinde akraba iki aile arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Batman Bayındırlık Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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