Batman'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:36

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.