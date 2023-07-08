Batman’da araç dere yatağına uçtu: 2’si çocuk 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 08.07.2023 - 10:35

Batman'da Sason Yücebağ yolu üzerinde Dereköy’de feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Sason’a gelen aile Dereköy'de bulunan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıktı. Dereköy istikametine seyir halinde olan 34 YDV 10 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Aracın içerisinde aile olduğu belirlenen 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.