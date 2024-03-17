Batman’da dehşet... Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 17.03.2024 - 13:12

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde Süleyman Nazif Parkı karşısında meydana geldi.

R.B., birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ve yanında bulunan Rüknettin Özdemir’e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir kanlar içinde yere yığılırken R.B. kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Esra Yılmaz ve Rüknettin Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz ve Özdemir’in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.