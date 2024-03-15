Annesinin vampir olduğunu düşündü: Kazıkla öldürdü

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:35

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:35

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Robert Bruce Poe, geceleri kendisini ısıran bir vampir olduğuna inandığı annesinin boğazına kazık sapladı.

Polis, 56 yaşındaki Poe'nun elleri ve kıyafetleri kanla kaplı bir şekilde otoyolda buldu.

Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre, 79 yaşındaki annesi Judy Poe'nun cesedi, "boğazından çıkan bir bahçe aletinin kırık ucuna benzeyen büyük, yuvarlak bir kazıkla" bulundu. Kadının baş bölgesinde travma kaynaklı yaralanmalar tespit edildi.

Poe'nun polise verdiği ifadesinde, annesinin "geceleri onu dürten ve çoğu zaman çarşaflarında kanla uyanan bir vampir" olduğunu söylediği bildirildi. Adam, meşru müdafaa amacıyla annesini öldürdüğünü iddia etti.

Poe tutuklandı ve ikinci derece cinayet ve yasa dışı silah kullanmakla mahkemeye sevk edildi. Kefaletsiz olarak tutulan adamın, 1986'dan bu yana taciz, hırsızlık, alkollü araç kullanma, metamfetamin bulundurma ve sigortasız araç kullanmayla ilgili tutuklama ve suçlamaları içeren uzun bir sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.