Batman'da döner salonunda korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi!

Batman'da döner salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.

Batman'da döner salonunda korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi!
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:21

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan döner salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bacaya da sıçradı. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken, çalışanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #batman #döner #iş yeri #Yangın

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