Batman'da döner salonunda korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi!
Batman'da döner salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı.
Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan döner salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bacaya da sıçradı. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken, çalışanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- İktidar harekete geçti
- O marka listede: Hamburgerden 'at eti' çıktı
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!