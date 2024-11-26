Esenboğa Havaalanı'ndaki uçak yangını korkuttu: Gerçek sonradan ortaya çıktı!
Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı yönündeki bilgiler korkuya neden oldu. Durumun tatbikat olduğunun ortaya çıkması ise derin bir nefes aldırdı.
Ankara'da yurttaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı.
Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile yurttaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Ankara #tatbikat #uçak #havaalanı
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