Esenboğa Havaalanı'ndaki uçak yangını korkuttu: Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:34

Ankara'da yurttaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı.

Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile yurttaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi.