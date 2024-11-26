Esenboğa Havaalanı'ndaki uçak yangını korkuttu: Gerçek sonradan ortaya çıktı!

Ankara Esenboğa Havaalanı'nda bir uçağın yandığı yönündeki bilgiler korkuya neden oldu. Durumun tatbikat olduğunun ortaya çıkması ise derin bir nefes aldırdı.

Esenboğa Havaalanı'ndaki uçak yangını korkuttu: Gerçek sonradan ortaya çıktı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:34

Ankara'da yurttaşlar Esenboğa Havaalanı pistinde yanan bir uçak görünce paniğe kapıldı.

Havaalanı görevlilerinin yolculara olayın bir tatbikat olduğunu haber vermesi ile yurttaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikatın her yıl yapılan olağan bir çalışma olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Ankara #tatbikat #uçak #havaalanı

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı yolunda yangın paniği! Hafriyat kamyonu alev alev yandı...

İstanbul Havalimanı yolunda yangın paniği! Hafriyat kamyonu alev alev yandı...
Son Dakika... İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi!

Son Dakika... İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi!
Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!

Zincir markette hırsızlık: Çalışanlar içeri kilitledi, yangın tüpüyle kaçmaya çalıştılar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler