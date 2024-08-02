Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Batman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Feci kaza akşam saatlerinde Batman-Siirt Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araç ile 34 SL 1625 otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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