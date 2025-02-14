Batman'da hırdavat dükkanından hırsızlık: 2 tutuklama

Batman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da hırdavat dükkanından hırsızlık: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:35

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'nde 5 Şubat'ta bir hırdavat dükkanından çeşitli malzemeler çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırdavat dükkanından çaldıkları malzemeleri el arabasına koyan 2 şüphelinin bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #batman

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