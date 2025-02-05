Batman'da iş cinayeti: Pres bandına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan 36 yaşındaki işçi, pres bandına sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Batman’ın Çay Mahallesi’nde bulunan tuğla fabrikasında bugün öğle saatlerinde, fabrikada çalışan 36 yaşındaki Hamdi Selimoğlu, çalışır durumda olan pers bandına sıkıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selimoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #batman #iş cinayeti
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