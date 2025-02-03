Batman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 20 yaşındaki genç yaralandı
Batman’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İloh Mahallesi’nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda 20 yaşındaki B.E., vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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