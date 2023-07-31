Batman'da hortum!
Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde hortum oluştu.
Batman'da yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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