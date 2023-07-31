Batman'da hortum!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:11

Güncelleme: 31.07.2023 - 19:11

Batman'da yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.