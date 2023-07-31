Batman'da hortum!

Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde hortum oluştu.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 19:11
Batman'da hortum!
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Batman'da yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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