Süleyman Soylu: PKK'lı terörist, canlı bomba yeleğiyle yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu, 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar'ın 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve mühimmatla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Ebu Ali' kod adlı Hasan Najjar, 1,8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı. Sınırlarımız içinde de sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler" dedi.
Video Haberler
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- Türkiye'nin en büyük gölünde tedirgin eden görüntü
- Erdoğan'dan cemevi ziyaretinde talimat
- 3 çocuk kebapçıya bırakıldı
- Nebati'den 'sokağa çıkabiliyorum' videosu
- Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar
- 'Hatıra'sı var kendisi yok!
- Uludağ'da orman yangını
- 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Federasyon duyurdu: Cemevi yönetimine ihraç talebi
- AKP'li başkanın sicili kabarık çıktı
- Kulisler bunları konuşuyor...