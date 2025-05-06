Batman’da iki grubun kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 09:57

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:18

Batman'ın Merkez ilçesine bağlı Petrolkent Mahallesi’nde dün gece henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Hüseyin Kaçar (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Y.K. (20) ve adı öğrenilmeyen bir kişinin tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.