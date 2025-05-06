Batman’da iki grubun kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Batman’da iki grubun kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 09:57

Batman'ın Merkez ilçesine bağlı Petrolkent Mahallesi’nde dün gece henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Hüseyin Kaçar (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Y.K. (20) ve adı öğrenilmeyen bir kişinin tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


İlgili Haberler

Diyarbakır'da hareketli gece! Silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!

Diyarbakır'da hareketli gece! Silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı!
Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı
Apartmanın 'mantolama' işini paylaşamadılar! Silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı

Apartmanın 'mantolama' işini paylaşamadılar! Silahlı kavgada kan aktı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler