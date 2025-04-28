Sakarya'da silahlı kavgada kan aktı: 2 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde içki içen grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Akyazı ilçesi Mudurnu Çayı kenarında dün saat 22.00 sıralarında içki içen bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan emekli polis memuru İ.Y. ile Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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