Batman'da uyuşturucu operasyonu!
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güney çevre yolunda 2 şüpheli araç, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Polis ekipleri bir süre takip ettikleri araçları ve içindeki şüphelileri yakaladı.
Kaçan bir araçtan dışarıya atıldığı tespit edilen çuvalda, 4 kilogram skunk maddesi bulundu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #batman #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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