Batman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol sahasında çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı, işçilerden biri hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 08:33
Batman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde işçilerden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


112 Acil haberleri elektrik haberleri Elektrik akımı haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 16 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 16 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
‘Sonum Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum’: Ülkü Ocakları başkanı, Zafer Partili ismi darbetti!

‘Sonum Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum’: Ülkü Ocakları başkanı, Zafer Partili ismi darbetti!
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'

Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
Hemşire Selen'in şüpheli ölümü... 'Doktor sevgilisi ilaç enjekte etti' iddiası

Hemşire Selen'in şüpheli ölümü... 'Doktor sevgilisi ilaç enjekte etti' iddiası
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser