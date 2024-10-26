Batman'da iş cinayeti: İnşaat iskelesinden düşen işçi öldü
Batman-Hasankeyf kara yolunda bir apartman inşaatının 10. katta çalışan inşaat işçisi dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti.
Batman Hasankeyf karayolu üzerindeki bir inşaatta, 10. katta çalışan İ.U. isimli işçi, iskelenin üzerinde dengesini kaybederek düştü.
Dengesini kaybeden işçi, sert zemine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #batman #İşçi #inşaat işçisi
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