Sakarya'da iş cinayeti: Üzerine asansör düşen 2 işçi öldü!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta üzerine asansör düşen 2 işçi hayatını kaybetti.
Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047. Sokak'ta yüklenici firmanın yaptığı aile sağlığı merkezi inşaatında çalışan Mahsun Ş. (30) ve Metin B'nin (64) üzerine asansör düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçilerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Etiketler: #Aile Sağlığı Merkezi #iş #sakarya
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