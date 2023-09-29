Yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? Püf noktalarıyla yalancı tavuk göğsü tarifi…

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:32

Orijinal tavuk göğsü, süt, şeker, pirinç unu ve tavuğun göğüs etiyle yapılan Türk mutfağında ait bir tatlıdır. Haşlanmış tavuğun göğüs etleri üç-dört saat soğuk suda bekletildikten sonra lif lif oluncaya değin parçalanır. Kaynamış sütle iyice ezilir ve muhallebiyle birleştirip sakız kıvamına gelinceye değin ezilerek pişirilir. Küçük kaplara alınarak tarçına süslenerek, soğuk olarak servis edilir. Basılı ilk yemek kitabı olarak bilinen Melceü’t-Tabbahin’de tarifi vardır. Kıvam vermek için badem yerine un, bal yerine şeker kullanılır. Sunum esnasında üzerine tarçın eklenir. Günümüzde içinde tavuk göğsü, badem ve bal olmayan, yalancı diye tabir edilen versiyonlarıda yapılır. İşte yapımı daha kolay püf noktalarıyla yalancı tavuk göğsü tarifi…

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Malzemeler



1 litre süt



1 su bardağından biraz az un



1 su bardağı şeker



100 gr tereyağı



1 paket vanilya



Süslemek için



Toz tarçın



Yapılışı



Öncelikle geniş bir tencerede tereyağını ve unu kokusu çıkıncaya dek kavurun. Sütü yavaşça ekleyip karıştırmaya devam edin. Şeker ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya ara vermeden pişirin. Koyulaşıp kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Mikser yardımıyla muhallebiyi çırpın. Daha sonra içi suyla ıslatılmış borcama dökün. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra, buzdolabında soğumaya bırakın. Tamamen soğuyunca dilimleyin. Üzerini tarçınla süsleyelim servis edin. Afiyet olsun.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ İÇİN PÜF NOKTASI

Tatlıyı pişirirken topaklanmaması için, hiç ara vermeden karıştırma işlemi yapılmalıdır.



Akışkan bir kıvam için pişen muhallebiyi bir kaç dakika mikser ile çırpabilirsiniz.



Tatlının servis kabına yapışmaması için, borcamın tabanını ıslatın.



Nefis bir aroma için tarçınla süslemeyi unutmayın…



