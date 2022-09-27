Batman'da kalp krizi geçiren okul müdürü kurtarılamadı

27 Eylül 2022 Salı, 09:46

Batman'ın Sason ilçesinde okulda rahatsızlanan anaokulu müdürü Cihan Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Sason Alparslan Anaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Cihan Kaya, (40) okulda rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Orada yapılan incelemelerin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan anaokulu müdürü Cihan Kaya'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Sason ilçesinde Erdemli köy mezarlığında toprağa verildi.