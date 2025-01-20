Batman’da kayyum, işçileri işten çıkardı: Nedenini bile bilmiyorlar!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:08

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:08

Batman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından işten çıkarılan 40 işçi, Genel İş Sendikası Batman Şubesi önündeki eylemlerine 13’üncü günde devam ediyor.

Süreci anlatan işçilerden Talip Ertaş, kendilerine atılan bir mesajla işten çıkarıldıklarını söyledi. İşten çıkarılma nedenlerini henüz bilmediklerini belirten Ertaş, mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Talip Ertaş, şunları söyledi:

“Batman Belediyesi’ne bağlı Halk Lokantası’nda çalışıyordum. 11 Ocak’ta bize atılan bir mesajla ilişiğimizin kesildiğini öğrendik. Sendika yetkilileriyle görüştüğümüzde, bizim iş feshimizle ilgili kendilerine herhangi bir dönüşün sağlanmadığını öğrendik. İşten çıkarılmamızla ilgili yerel ve ulusal basında çıkmamıza rağmen sendika yöneticilerimize ve bireysel olarak bize herhangi bir tebligat ulaşmadı, işten çıkış sebeplerimizi dahi öğrenemiyoruz.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Biz yaklaşık 46 kişilik Berkent Halk Lokantaları üzerinden iki lokanta bir mutfakta çalışan arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyorduk ama bizi işten attıklarından dolayı geriye kalan arkadaşlarımızın uzun süre çalışmaları, performansların yetersizliği ve psikolojilerinin bozulmasından kaynaklı sorunların yaşandığını biliyoruz. Biz emekten, emekçilere dokunulmamasından yana olduğumuz için kalan arkadaşlarımıza üzülüyoruz. Bu arkadaşlarımızın bizimle çalıştıklarından dolayı onlar da rahat çalışamıyorlar. Bu yapılanların hiçbir hukukta yeri yoktur. Bu hukuk dışı uygulamaların son bulmasını istiyoruz. Geride kalan arkadaşlarımızın tekrar işlerine güzel bir şekilde devam etmelerini istiyoruz. Bu hukuksuzlukların son bulmasından tarafız ve mücadelemizi de sürdüreceğiz.”