DEM Partili Ali Bozan duyurdu: Kayyum atandı, göreve döndü!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:46

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:51

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) yönetimindeki Akdeniz Belediyesi'nin Eş Başkanları Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız, 10 Ocak'ta gözaltına alındı. Eş Başkanlar Arslan ve Sarıyıldız'ın 13 Ocak'ta tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Eş başkanların gözaltına alınmasını kamuoyuna duyuran DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, bu kez de eski kalem müdürü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"TAM 9 AYDIR RAPORLUYDU"

Bozan, eski özel kalem müdürünün DEM Parti yönetiminde 9 ay rapor alarak belediyeye gelmeden maaş aldığını, ancak kayyum atanmasının ardından göreve geldiğini belirterek, şunları katdetti:

"Akdeniz Belediyesi eski özel kalem müdürüne bakın! Belediyeyi kazandığımız günden bu yana güya hastaydı diye rapor alıyordu. Tam 9 aydır raporluydu. Tek bir gün bile işe gitmeden 9 ay boyunca en üst düzeyden maaş aldı. Haram yedi. Ne hikmetse Akdeniz’e kayyım atanınca hemen dirildi. 9 aydır belediyeden yolsuzluk, hırsızlık yapamayacağını bildiği için hastalanmıştı herhal.

Ekmeğine yağ sürüldü. Her şey açık. Belediyenin yönetim kadrolarına sahtekarlar yerleştirildi. Direneceğiz. Akdeniz direnecek. Yapılan her hırsızlığı ifşa edeceğiz."