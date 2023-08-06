Batman’da korkunç olay... Mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Batman'da mısır tarlasında yaralanmış bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Cevat Türkan’ı (56) bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:40
Batman’da korkunç olay... Mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevat Türkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin incelemesinde Türkan’ın bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Türkan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


batman mısır tarlası Cinayet

İlgili Haberler

Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Tokat'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu

Tokat'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu
Antalya'daki falezlerde erkek cesedi bulundu

Antalya'daki falezlerde erkek cesedi bulundu

En Çok Okunan Haberler