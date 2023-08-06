Batman’da korkunç olay... Mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Batman'da mısır tarlasında yaralanmış bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Cevat Türkan’ı (56) bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevat Türkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin incelemesinde Türkan’ın bıçakla öldürüldüğü belirlendi.
Türkan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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