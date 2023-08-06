Batman’da korkunç olay... Mısır tarlasında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:40

Güncelleme: 06.08.2023 - 07:52

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Karabağ Parkı ve Askeri Havaalanı arasındaki mısır tarlasında yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin tarlada dronla havadan da görüntü alarak yaptığı 2,5 saatlik aramada, Cevat Türkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin incelemesinde Türkan’ın bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Türkan’ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.