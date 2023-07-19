Tokat'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hidroelektrik santralinin göletinde erkek cesedi bulundu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinin göletinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla yaptığı çalışmada cesedi sudan çıkardı.
Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Reşadiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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