Tokat'ta HES göletinde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 19.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 19.07.2023 - 16:35

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinin göletinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla yaptığı çalışmada cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Reşadiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.