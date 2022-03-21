Batman’da köy yoluna çığ düştü!
Yurdu esir alan kar yağışı zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Batman'da çığ düşmesi sonucu yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Batman'da çığ düşmesi sonucu bir köyün yolu ulaşıma kapandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde Akçalı köyünün yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, hava muhalefeti ve ağır arazi şartlarından dolayı temizleme çalışmaları yapılamadı. Yağışların devam ettiği köy yolunda havanın normale dönmesinin ardından çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
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