Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:28
Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kahveci köyünde sabah saatlerinde F.A. yönetimindeki 06 VGM 33 plakalı otomobil, virajda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçarak ters döndü.

Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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