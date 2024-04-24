Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kahveci köyünde sabah saatlerinde F.A. yönetimindeki 06 VGM 33 plakalı otomobil, virajda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince tarlaya uçarak ters döndü.
Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardın Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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