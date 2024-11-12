Batman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: Tam 27 kilo 250 gram...

Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Batman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: Tam 27 kilo 250 gram...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:09

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.

Aramada, araçların birinde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, diğer otomobilin "öncü araç" olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu

İlgili Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 zanlı yakalandı
Durdurulan otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan otomobilden uyuşturucu ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler