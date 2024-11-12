Batman'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: Tam 27 kilo 250 gram...
Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine iki otomobili durdurdu.
Aramada, araçların birinde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, diğer otomobilin "öncü araç" olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu
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