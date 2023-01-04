Batman’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:59
Batman’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Hasankeyf kara yolu Binatlı köyü kavşağında, öğle saatlerinde, Emin Ekinci (63) yönetimindeki 72 DC 125 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AKH 293 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada, Emin Ekinci ile eşi Seve ve oğlu Yusuf Ekinci (20) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Emin Ekinci, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

İlk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Emin Ekinci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seve Ekinci ile oğlu Yusuf Ekinci’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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