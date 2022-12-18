Batman Üniversitesi'nde liyakat tartışması bitmiyor: Üniversite değil akraba kulübü

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Kardeşlerin ve kuzenlerin üniversitelerin çeşitli kademelerinde yer bulduğu tablodaki isimler ise şöyle: Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na öğretim görevlisi olarak ataması yapılan Ayşe Nur Tur, rektör danışmanı Dr. öğretim üyesi Mehmet Rıda Tür’ün kuzeni; elektrik ve otomasyon bölümüne öğretim görevlisi olan Edip Ertuğrul, İslami ilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul’un kuzeni; giyim, ayakkabı ve deri bölümü tekstil teknolojisi programı Dr. öğretim üyesi Mehmet Şükrü Adin teknik eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Hamit Adin’in kardeşi; merkez laboratuvar uygulama ve araştırma merkezinde öğretim üyesi olan Kübra Korkmaz ise sosyal bilimler meslek yüksek okulu müdürü Doç. Dr. Ferhat Korkmaz’ın kardeşi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Söz konusu üniversite daha önce birçok kez usülsüz atama iddialarıyla gündeme gelmişti. Batman Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. İdris Demir hakkında şubat ayında, görev süresi bir yılı dolmadan akrabalarının ve yakınlarının üniversitede kadro almasını sağladığı iddia edilmiş, kız kardeşi Hatice Demir’in “Gıda işletmesi/gıda teknolojisi” bölümü için açılan öğretim elemanı kadrosuna alınması ve kadro ilanında belirtilen şartı sağlayan tek kişinin Hatice Demir olması, Demir’e özel kadro ilanı açıldığı yorumlarına neden olmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi hazırlanmıştı.

Batman Üniversitesi Merkez Kampusu’nda öğrencilerin ders çalıştığı okuma salonunun Bilal Erdoğan’ın yönettiği TÜGVA’ya (Türkiye Gençlik Vakfı) tahsis edildiği iddia edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal konuyu Meclis gündemine taşırken Demir, iddiaları reddetmişti.