Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Batman’da siber dolandırıcılık suçundan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:20
Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, haklarında değişik süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsın yakalandığı belirtildi.

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Şahısların adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.


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