Batman’da siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
Batman’da siber dolandırıcılık suçundan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, haklarında değişik süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahsın yakalandığı belirtildi.
Göz Atın
Şahısların adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?
- Özel'den İzmir'de 'değişim' mesajı!
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'