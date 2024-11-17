Batman’da sokak karıştı: Polisten TOMA’lı ve biber gazlı müdahale!
Batman’da kayyum atamalarına karşı düzenlenen "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"nin ardından, ara sokaklarda polis ile göstericiler arasında olaylar çıktı. Göstericilerin taş atmasına karşılık polis, TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.
İçişleri Bakanlığı’nca, haklarındaki terör soruşturmaları gerekçesiyle 4 Kasım'da Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki amacıyla Batman’da ‘Demokrasi ve Özgürlük’ mitingi düzenlendi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile çok sayıda DEM Partili milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen mitinginin ardından olaylar çıktı.
Mitinge katılanların dağıldığı sırada çıkan olaylar caddelerde ve ara sokaklarda devam etti. Çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatan göstericiler, müdahaleye gelen polis ekiplerine taşlarla saldırdı. Polis de göstericilere TOMA'lar ve biber gazıyla müdahale etti.
Kentin ara sokaklarında olaylar sürüyor.
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