Batman'da 'tespih' kavgası kanlı bitti: Bir kişi ayağından vuruldu...

Batman’da emanet tespih yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

Batman'da 'tespih' kavgası kanlı bitti: Bir kişi ayağından vuruldu...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:03

Batman’ın Petrolkent Mahallesi’nde akşam saatlerinde, İ.Ç. (32) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında emanet edilen bir tespih nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ YARALANDI

Kavgada İ.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu iki ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #batman #silahlı kavga #kavga

İlgili Haberler

Survivor'da kavga... Son kararı Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor'da kavga... Son kararı Acun Ilıcalı açıkladı!
Şener Üşümezsoy ve Celal Şengör arasındaki 'deprem' kavgası büyüyor: 'Celal, hoca değil...'

Şener Üşümezsoy ve Celal Şengör arasındaki 'deprem' kavgası büyüyor: 'Celal, hoca değil...'
Adana’da 2 kişiyi öldürüp intihar etmişti: Kavganın sebebi çözülemedi

Adana’da 2 kişiyi öldürüp intihar etmişti: Kavganın sebebi çözülemedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler