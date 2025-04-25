Batman'da 'tespih' kavgası kanlı bitti: Bir kişi ayağından vuruldu...
Batman’da emanet tespih yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.
Batman’ın Petrolkent Mahallesi’nde akşam saatlerinde, İ.Ç. (32) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında emanet edilen bir tespih nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ YARALANDI
Kavgada İ.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu iki ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İ.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #batman #silahlı kavga #kavga
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