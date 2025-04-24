Survivor'da kavga... Son kararı Acun Ilıcalı açıkladı!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:39

Güncelleme: 24.04.2025 - 00:39

Survivor All Star'da 23 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşen takım oyununda Hikmet ve Batuhan arasında çıkan kavga herkesi şaşırttı. Kavga esnasında yarışmacı yaralandı.

KAVGA ESNASINDA YARALANDI...

Batuhan ve Hikmet arasında yaşanan kavgayı yarışmacılar ayırmaya çalıştı. Arbede esnasında kavgayı ayırmaya çalışan Volkan'ın dirseğinin çarpması sonucu Hikmet'in burnu açıldı.

Takım oyununun ardından Acun Ilıcalı ve Batuhan acil durum konseyinde buluştu. Kavganın ardından Batuhan açıklamalarda bulundu:

"Kontrolünü kaybetmiş 2 metrelik bir adam yerden kalktığı gibi yumruğu havada bana doğru gelmeye başladı. Böyle üstüme üstüme gele gele geldi... Poyraz geldi, o tuttu. Volkan abinin dirseği Allah tarafından oradaydı."

Yarışmacıların da konseye dahil olmasının ardından Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Acun Ilıcalı Hikmet'e şunları söyledi:

"Saldırıp da vuracaktım diyen sensin. Sen bunu dedikten sonra net bir şekilde olayın çerçevesini çizmek lazım."

Ardından şunları ekledi, "Sende şiddetsel bir risk bundan sonra görürsek seni yarışmada tutamayız."

Konseyin sonunda verilen karar göre Acun Ilıcalı tarafından diskalifiyeye kararı verilmedi.

TAKIM OYUNUNDA KAZANAN SAATLER SONRA BELLİ OLDU...

Erkekler oyununda 7-5'lik skor esnasında gerçekleşen kavganın ardından takım oyunu saatler sonra devam etti. Takım oyununun ardından kazanan taraf Kırmızı Takım oldu.

Konseyde yapılan oylamanın ardından eleme adayı Sevgi oldu.